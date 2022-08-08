В Минобороны России назвали попытки ударов по атомным электростанциям Украины со стороны ВСУ ядерным терроризмом. Политический эксперт Евгений Сатановский убеждён, что за действиями киевского режима стоят США, однако "безумие и отмороженность" подталкивают боевиков ВСУ на опасные авантюры без команды главных кураторов.
Политолог считает, что Россия сможет пресечь манёвры Киева только с помощью угрозы ответного удара по США.
"Если тебя опасно трогать, тебя не трогают. А если единственная задача твоих дипломатов и политиков — договориться, они будут делать всё что угодно", — заявил Сатановский в эфире "Соловьёв LIVE".
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По словам военного историка Евгения Норина, даже одни только заявления Киева о готовящемся контрнаступлении ВСУ доставляют российской армии проблемы.