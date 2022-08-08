Сатановский: только угроза удара России по США остановит ядерный терроризм ВСУ

В Минобороны России назвали попытки ударов по атомным электростанциям Украины со стороны ВСУ ядерным терроризмом. Политический эксперт Евгений Сатановский убеждён, что за действиями киевского режима стоят США, однако "безумие и отмороженность" подталкивают боевиков ВСУ на опасные авантюры без команды главных кураторов.

Политолог считает, что Россия сможет пресечь манёвры Киева только с помощью угрозы ответного удара по США.

"Если тебя опасно трогать, тебя не трогают. А если единственная задача твоих дипломатов и политиков — договориться, они будут делать всё что угодно", — заявил Сатановский в эфире "Соловьёв LIVE".