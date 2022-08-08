Прибывший из Одессы сухогруз Razoni с кукурузой на борту оказался в невыгодном положении. Покупатель отказался приобретать продовольствие из-за задержки поставки почти в полгода.
Украинское зерно, которое с таким трудом удалось вывести из Украины, оказалось не нужно покупателю. Кукурузу перевозили в Ливан на сухогрузе Razoni. Судно с украинским зерном, которое в числе первых вышло из порта Одессы, остановилось у побережья Турции.
Причиной отказа стала задержка доставки на несколько месяцев. Поставщик спешно пытается найти другого покупателя.
Ранее сообщалось, что два сухогруза с зерном вышли из украинских портов.
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