Уже не надо: покупатель отказался от вывезенного из Украины зерна

Прибывший из Одессы сухогруз Razoni с кукурузой на борту оказался в невыгодном положении. Покупатель отказался приобретать продовольствие из-за задержки поставки почти в полгода.

Украинское зерно, которое с таким трудом удалось вывести из Украины, оказалось не нужно покупателю. Кукурузу перевозили в Ливан на сухогрузе Razoni. Судно с украинским зерном, которое в числе первых вышло из порта Одессы, остановилось у побережья Турции.

Причиной отказа стала задержка доставки на несколько месяцев. Поставщик спешно пытается найти другого покупателя.

Ранее сообщалось, что два сухогруза с зерном вышли из украинских портов.