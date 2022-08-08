Онуфриенко назвал бредом "британский план" удара по Крымскому мосту

Единственным, кто может ударить по Крымскому мосту, является киевский режим, потому что ему нужна медийная картинка. И неважно, повредят они мост или нет, но выстрелить и хоть что-то сделать им нужно, чтобы показать, как они классно воюют с Россией. Такое мнение высказал журналист и блогер Михаил Онуфриенко.

Американцам, как и британцам, это не нужно, им наплевать на успехи или неуспехи Владимира Зеленского. США нужен затяжной конфликт, и чем дольше на Украине будут продолжаться боевые действия, тем для них лучше, считает эксперт.

Сегодня в соцсетях стало распространяться сообщение со ссылкой на источники в Одессе и Черноморске о том, что на Украине обсуждают план удара по Крымскому мосту со стороны моря. Схему, в которой могут задействовать украинский корабль для перевозки зерна, якобы разработали в британской разведке.

По мнению аналитика, в описанном плане много нестыковок. К примеру, украинский зерновоз здесь совершенно не нужен, он "притянут за уши" только для того, чтобы связать всё с киевским режимом.

На самом деле, сама эта схема вообще не предполагает участия киевского режима, добавил эксперт.

Никакие украинские зерновозы в районе Крымского моста не ходят, а ходят там суда под флагами третьих стран. Следовательно, сразу после нанесения удара страна, под флагом которой выступало это судно, становится международным террористом, а экипаж будет немедленно арестован и доставлен в Россию, пояснил Онуфриенко.

Что касается возможности осуществления удара, киевский режим здесь является лишним звеном. А при разработке любой подобной операции лишние звенья отсекаются изначально, так как судно не украинское, пусковые установки и расчёты тоже, поскольку специалистов по их обслуживанию у Киева нет, заметил аналитик.

То есть это всё иностранный проект, допустим, британский, предположил он.

Однако Британии, по его словам, нет смысла что-то согласовывать с Киевом. Поэтому никакие источники в Черноморске, Одессе или другом городе такой информацией обладать не могут, поскольку им её никто не даст, и обсуждать с ними нечего.

Если бы США и Британия хотели, чтобы ударили по Крымскому мосту, то давно бы предоставили ракеты ATACMS к HIMARS, которые бьют на 300 км. Но они этого не делают, заявил блогер.

Вся эта схема, которая сейчас распространяется Telegram-каналами — это "бред собачий" и каким-то образом притягивание киевского режима. Но пройдёт месяц-два и об этом никто не вспомнит, заключил военный эксперт.