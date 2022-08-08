Советский и российский кинорежиссёр Никита Михалков заявил, что в скором времени на территории Сербии появится российская военная база. Это радостное событие в очередной раз доказывает, что Россия никогда не бросает своих союзников, отметил он.
Михалков напомнил, что Сербия неоднократно подвергалась нападкам со стороны западных стран. В 1999 году, когда страны НАТО выступили за радикалов Косова, Россия не позволила сравнять страну с землёй.
"Сербы помнят об этой помощи до сих пор, всячески поддерживая Россию и Путина, который был идеологом спецопераций на Балканах, что лишь недавно стало известно", — написал режиссёр в социальных сетях.
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