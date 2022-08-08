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Baijiahao: Китай повторит "трюк Путина" в случае поставок Японии оружия из США

Мир

Вашингтон начал смещать фокус своего внимания с Европы на Азиатско-Тихоокеанский регион. Эти шаги вызывают опасения у Пекина. Об этом заявили китайские аналитики.

Baijiahao: Китай повторит "трюк Путина" в случае поставок Японии оружия из США

По мнению экспертов, военные манёвры США и Японии говорят о том, что регион становится новой ареной для противостояния великих держав. Однако американцы решили продолжить свои провокации, одобрив вероятную продажу Японии ракет AIM-120C-7/8 класса "воздух-воздух" на сумму 293 миллиона долларов.

Китайские аналитики убеждены, что Вашингтон намерен оснастить страны вокруг Китая современным вооружением для подавления мощи Пекина. Если эта сделка состоится, Китай будет вынужден пойти на жёсткие меры.

Эксперты Baijiahao убеждены, что китайскому руководству следует обратить внимание на опыт России, которая успешно противостоит странам коллективного Запада.

"У Путина (Президент России Владимир Путин. - Прим. ред.) есть один трюк, который достоин нашего внимания. Столкнувшись с давлением, он всегда наносит ответный удар по принципу "зуб за зуб". Когда США организуют с союзниками военные учения, чтобы продемонстрировать свои мускулы на пороге России, Москва сразу начинает испытания своих новейших ракет", — пишут авторы.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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