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Профессор университета Хьюстон-Даунтаун Адам Эллвангер заявил, что помощь Киеву со стороны граждан США является лишь модным трендом. По мнению специалиста, вскоре среди местных жителей появится новая "актуальная повестка".

В TAC сочли поддержку Украины со стороны США трендом, который скоро закончится

"Нам придумают новый курс ещё до завершения конфликта", — предупредил эксперт, слова которого передаёт The American Conservative.

По словам профессора, тренд становится ключевой проблемой для американцев на короткое время. Однако не стоит считать, что они правда переживают за граждан Украины, отметил Эллвангер. Он подчеркнул: небольшое число жителей Штатов способно показать на карте страну, которую активно поддерживает Вашингтон.

Ранее политолог Дмитрий Журавлёв сказал, что Белый дом подготавливает общественность к отказу от помощи ВСУ. Как объяснил специалист, США придётся прекратить поддерживать Киев при увеличении военного присутствия на Тайване.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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