Читатели Daily Mail раскритиковали Зеленского за ложь об обстреле ЗАЭС

Читатели британской Daily Mail обвинили президента Украины Владимира Зеленского в обстрелах Запорожской атомной электростанции, а также раскритиковали материал издания, в котором ответственность за атаку возлагается на Россию.

Пользователь Hurbat Grabtor призвал журналистов перестать врать:

"Вам прекрасно известно, что АЭС контролируется русскими, а эти ракеты украинские".

Юзер с ником Susan Green заявил, что Запад должен прекратить поставлять вооружение на Украину, а также передавать Зеленскому деньги и разведданные.

По словам Limes, Зеленский хочет "утянуть с собой на дно весь мир".

Читатели Daily Mail выразили недоумение по поводу того, что Россию объявили виновницей обстрелов, тогда как электростанция находится под контролем Вооружённых сил РФ. Нас пытаются заставить верить, что русские обстреливают самих себя, отметили они.

Ранее Зеленский заявил, что Украина непричастна к обстрелу электростанции — по его словам, это дело рук России.

ВСУ уже несколько раз пытались атаковать Запорожскую АЭС. Последний такой инцидент произошёл в ночь на воскресенье, когда украинская армия выстрелила по ЗАЭС из реактивной системы залпового огня "Ураган". Российские системы противовоздушной обороны сбили ракету, однако её осколки и двигатель упали вблизи энергоблока станции. При этом два из них уже не функционируют на 100% из-за обстрелов. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность по поводу ситуации вокруг АЭС.