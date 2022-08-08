Марков: если Киев не капитулирует, все взятые с боем регионы войдут в состав РФ

Политолог Сергей Марков прокомментировал новость о том, что член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов подписал официальный указ об организации референдума касательно вхождения региона в состав РФ.

Политолог напомнил о предостережении украинского лидера Владимира Зеленского, объявившего по этому поводу ультиматум России, и уточнившего, что если референдумы по включению бывших регионов Украины в состав РФ всё-таки состоятся, то никаких украинско-российских переговоров никогда не будет.

Марков напомнил, что про переговоры нужно было говорить раньше, потому что теперь этот вопрос уже потерял свою актуальность.

"Россию переговоры с Зеленским и не интересуют. Зеленский не президент Украины, а глава проамериканской марионеточной администрации. И все решают американцы", — подчеркнул Марков в своём Telegram-канале.

Он констатировал, что США крайне неодобрительно относятся к идее проведения референдумов, а это значит, что Россия всё делает правильно.

Наконец, политолог подсказал, как ускорить процесс капитуляции Киева, подстегнув его возможностью проведения новых референдумов.

"Все регионы, которые будут взяты с боем армией России до капитуляции армии Украины, войдут в состав России. Это стимул для капитуляции армии Украины", — заключил Марков.