Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Байден не ждёт радикальных шагов Пекина в отношении Тайваня
Рожин: Россия уничтожает ВСУ в Донбассе, но до прорыва фронта ещё далеко
Читатели Daily Mail раскритиковали Зеленского за ложь об обстреле ЗАЭС
Джаралла: интеграция Запорожья в РФ открывает для жителей перспективы
Вирусолог Зверев о новом типе генипавируса: "Внутренние проблемы Китая"
Джабаров: референдум в Запорожье возможен только после его полной очистки
Ходарёнок: на Украине осталось шесть крупных очагов сопротивления
Журналистку Овсянникову оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ
Пригожина возмутили упрёки в адрес Ротару: она хочет мира между РФ и Украиной

Марков: если Киев не капитулирует, все взятые с боем регионы войдут в состав РФ

Мир

Политолог Сергей Марков прокомментировал новость о том, что член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов подписал официальный указ об организации референдума касательно вхождения региона в состав РФ.

Марков: если Киев не капитулирует, все взятые с боем регионы войдут в состав РФ

Политолог напомнил о предостережении украинского лидера Владимира Зеленского, объявившего по этому поводу ультиматум России, и уточнившего, что если референдумы по включению бывших регионов Украины в состав РФ всё-таки состоятся, то никаких украинско-российских переговоров никогда не будет.

Марков напомнил, что про переговоры нужно было говорить раньше, потому что теперь этот вопрос уже потерял свою актуальность.

"Россию переговоры с Зеленским и не интересуют. Зеленский не президент Украины, а глава проамериканской марионеточной администрации. И все решают американцы", — подчеркнул Марков в своём Telegram-канале.

Он констатировал, что США крайне неодобрительно относятся к идее проведения референдумов, а это значит, что Россия всё делает правильно.

Наконец, политолог подсказал, как ускорить процесс капитуляции Киева, подстегнув его возможностью проведения новых референдумов.

"Все регионы, которые будут взяты с боем армией России до капитуляции армии Украины, войдут в состав России. Это стимул для капитуляции армии Украины", — заключил Марков.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Украина собрала миллионную армию под Харьковом для вторжения в РФ

На северный фланг Украины каждый день прибывают дополнительные силы украинских военных.

Украина собрала миллионную армию под Харьковом для вторжения в РФ
Сотоварищи дали Зеленскому выбор: катастрофа или трибунал
Мир. Новости мира
Сотоварищи дали Зеленскому выбор: катастрофа или трибунал
Силовые структуры
Сивков: у "пятой колонны" в РФ есть план остановки СВО
Мир. Новости мира
Рожин: в Киеве обсуждают британский план удара по Крымскому мосту
Любовь Степушова В войне за российский СПГ рухнут западные альянсы Любовь Степушова Александр Артамонов Военный эксперт проанализировал поставки западного оружия на Украину Александр Артамонов Ярас Валюкенас Человеческое сообщество в депрессии. Как вновь закрыть врата ада? Ярас Валюкенас
Мир. Новости мира
Зеленский и Макрон стали звёздами гей-парада в Амстердаме
Силовые структуры
Forbes: две из шести танковых бригад ВСУ существуют только на бумаге
ВС РФ вошли в село Благодатное на Николаевском направлении СВО
Силовые структуры
ВС РФ вошли в село Благодатное на Николаевском направлении СВО
Последние материалы
Вирусолог Зверев о новом типе генипавируса: "Внутренние проблемы Китая"
Джабаров: референдум в Запорожье возможен только после его полной очистки
Ходарёнок: на Украине осталось шесть крупных очагов сопротивления
Журналистку Овсянникову оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ
Пригожина возмутили упрёки в адрес Ротару: она хочет мира между РФ и Украиной
Bloomberg: ВС США недосчитались добровольцев из-за нежелания американцев служить
В войне за российский СПГ рухнут западные альянсы
Ходарёнок: отступая из Авдеевки, ВСУ попадут в "треугольник смерти"
Глава диаспоры таджиков ответил Антонову: не разжигайте национальную рознь
Политический аналитик Голубь: США боятся прямых столкновений армий РФ и НАТО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников