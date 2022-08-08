Джаралла: интеграция Запорожья в РФ открывает для жителей перспективы

Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации открывает для жителей хорошие перспективы, а возвращение на Украину было бы равносильно катастрофе. Об этом заявил крымский политический эксперт Владимир Джаралла, комментируя Pravda.Ru принятие властями региона официального решения о проведении референдума по присоединению к России.

"Украинское государство было достаточно слабо, его интересовал только лишь сбор денег на налоги, которые, естественно, расходовались дальше по коррупционным схемам. С одной стороны, казалось, что это вольница для украинских людей, но в результате выяснялось, что государство, как таковое, совершенно не выполняет свои функции. Возвращение на Украину было бы для них (жителей Запорожской области. — Прим. ред.) равно катастрофе. Интеграция в Россию открывает для них перспективы", — подчеркнул он.

Эксперт пояснил, что для жителей региона открываются широкие возможности, в частности, в сфере бизнеса, как в принципах его видения, так и получении доходов. Так же повысится уровень жизни в социальном плане. Люди с позитивом относятся к тому, что они могут стать частью России, а не, например, каким-то непризнанным государством.

"Подтверждением этого является то, что за то время, пока установилось относительное затишье, именно в Запорожской области по контрольно-пропускным пунктам со стороны украинской на сторону российскую как раз наблюдался переток населения. Не наоборот, когда люди бы уезжали с этих территорий, а именно возвращение людей на саму территорию", — отметил он.

Что касается действий России, то, по словам Джараллы, ей придётся приложить много сил, чтобы новоиспечённые граждане научились жить в российском государстве, ведь менталитет Украины и РФ существенно отличается.

"И поэтому сейчас беседовать с ними — вот это сейчас один из самых востребованных моментов. Рассказывать, слушать людей, объяснять им", — заключил эксперт.

Ранее Центральная избирательная комиссия Запорожской области приняла решение о проведении референдума по вступлению региона в состав Российской Федерации. Глава региона соответствующее распоряжение подписал.