Джабаров: референдум в Запорожье возможен только после его полной очистки

Сенатор Владимир Джабаров рассказал, в каком случае возможно проведение референдума в Запорожской области по вопросу включения её в состав РФ.

Проведение референдума может состояться только тогда, когда регион будет полностью очищен от украинских формирований, сообщил парламентарий.

"Часть Запорожья пока под властью Киева. Необходимо, чтобы вся территория была зачищена, чтобы все жители Запорожья смогли заявить о своем отношении к тем вопросам, которые будут поставлены на референдуме", — сказал Джабаров в разговоре с агентством ТАСС.

Сенатор добавил, что Россия будет принимать дальнейшие решения после изъявления воли населения Запорожья, и будет считаться с мнением жителей региона.