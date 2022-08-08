Bloomberg: ВС США недосчитались добровольцев из-за нежелания американцев служить

Вооружённые силы США испытывают острую нехватку новобранцев из-за того, что молодые американцы не хотят служить в армии, информирует агентство Bloomberg.

Пентагон поставил цель довести численность ВС США до 1,3 миллиона человек. Для этого оборонному ведомству нужно призвать в армию 150 тысяч новобранцев, однако американцы не спешат идти на службу.

По данным на конец июня американская армия рекрутировала 22 тысячи солдат — это на 60% меньше, чем за тот же самый период 2021 года.

Издание сообщает, что лишь 9% призывников в возрасте от 17 до 24 лет желают идти в армию, что является худшим показателем с 2007 года, когда США вели боевые действия в Ираке.

Ранее начальник штаба армии США, генерал Джеймс МакКонвилл заявил, что Пентагон хочет привлечь резервы для "противостояния России".