Политолог Неменский: Варшава планирует сделать Украину "польской полуколонией"

Ведущий эксперт РИСИ Олег Неменский в разговоре с Pravda.Ru оценил сообщения Службы внешней разведки России об "освоении" Польшей территории Украины.

"Варшава хочет, чтобы Украина стала своего рода польской полуколонией, то есть ослабленным государством, в котором основные рычаги влияния держат в руках власти республики. Киев, по их мнению, должен контактировать со всем миром, в первую очередь с Западом, через Варшаву", — сказал специалист.

По его словам, лидеры Польши хотят, чтобы Украина придерживалась их внешнеполитической линии и принимала участие в соответствующих международных инициативах. Также собеседник издания указал на существование дополнительных гуманитарных требований со стороны Варшавы, которые чиновники пока не озвучивают на фоне военной спецоперации России по принуждению к миру.

"Осуждение западно-украинского националистического движения, признание факта геноцида поляков в период Второй мировой войны. Есть и другие исторические провинности, за которые украинцы должны регулярно каяться", — заключил Неменский.

Ранее представители СВР заявили, что Киев "распродаёт" страну. По данным службы, польские политики планируют не только ввести войска на Украину, но и получить контроль над наиболее перспективными сферами экономики страны.

"В первую очередь это касается сельского хозяйства", — подчеркнули в ведомстве.