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Кривонос: призвал украинских военных готовиться к боям в болотах Полесья

Мир

Бывший заместитель командующего Сил спецопераций Украины, генерал Сергей Кривонос заявил, что украинская армия должна готовиться к наступлению российских войск со стороны Белоруссии и учиться ставить засады в болотах.

Кривонос: призвал украинских военных готовиться к боям в болотах Полесья

"Для нас очень важно, чтобы мы учли тот опыт, который получили во время весны 2022 года и сейчас ожидаем, что русские готовы вместе с белорусами задействовать свои войска с территории как России, также с территории Республики Белоруссия", — приводит его слова "ПолитНавигатор".

По мнению генерала, украинские боевики каждый день должны тренироваться в болотистой местности, а на границе с белорусским государством им был знаком каждый куст.

"И чтобы каждый украинский военный четко знал каждый куст на территории Украины, и понимал, свой маневр в ближайшие час-два-три. Но для этого нужно постоянно тренироваться в этих местах. В частности, каждый день нужно тренировать наши подразделения, чтобы они разбирались в любом селе или хуторе Волыни или Черниговщины, или Сумщины как в собственном кармане", — заключил он.

Ранее сообщалось, что Киев забеспокоился, потому что в Белоруссию на учения прибывают иностранные участники.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Степушова
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