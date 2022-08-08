Кива: Запад делает первые шаги по отстранению Зеленского и его команды от власти

Киевские власти не на шутку встревожены растущим количеством отчётов международных организаций и зарубежных СМИ, описывающих случаи продажи украинскими чиновниками западного оружия и гуманитарной помощи. Об этом проинформировал экс-депутат Верховной Рады Илья Кива в своём Telegram-канале.

По мнению Кивы, текущее положение дел играет против киевских властей. Ситуация грозит выйти из-под их контроля, и на фоне многочисленных экономических проблем есть вероятность того, что население начнёт устраивать бунты.

Кива полагает, что киевские власти прекрасно осознают всю опасность создавшегося положения. По мнению экс-парламентария, всё это вообще похоже на начало кампании Запада по отстранению украинского лидера Владимира Зеленского и его окружения от власти.

По словам обозревателя РИА Новости Виктории Никифоровой, на Западе наблюдается усталость и от самого Зеленского, и от украинской повестки, так что у президента Незалежной действительно есть основания для беспокойства.