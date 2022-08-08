Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Корчевников стремительно теряет слух: "Лучше не становится и надежды всё меньше"
Психолог Некрасов: на работе нужно быть одновременно деятельным и расслабленным
Кива: в Николаеве после "чисток" арестованы более ста человек
Запорожская область официально объявила о проведении референдума
Украинцев возмутила беззаботно отдыхающая в Мексике Анна Седакова
Рожин: в Киеве обсуждают британский план удара по Крымскому мосту
Оперативное командование "Юг" ВСУ: на Украину доставили ЗСУ Gepard из Германии
Евсеев: России для победы в СВО достаточно просто молотить ВСУ
Минобороны РФ: "Кракен"* утратил боеспособность из-за российской армии

Кива: Запад делает первые шаги по отстранению Зеленского и его команды от власти

Мир

Киевские власти не на шутку встревожены растущим количеством отчётов международных организаций и зарубежных СМИ, описывающих случаи продажи украинскими чиновниками западного оружия и гуманитарной помощи. Об этом проинформировал экс-депутат Верховной Рады Илья Кива в своём Telegram-канале.

Кива: Запад делает первые шаги по отстранению Зеленского и его команды от власти

По мнению Кивы, текущее положение дел играет против киевских властей. Ситуация грозит выйти из-под их контроля, и на фоне многочисленных экономических проблем есть вероятность того, что население начнёт устраивать бунты.

Кива полагает, что киевские власти прекрасно осознают всю опасность создавшегося положения. По мнению экс-парламентария, всё это вообще похоже на начало кампании Запада по отстранению украинского лидера Владимира Зеленского и его окружения от власти.

По словам обозревателя РИА Новости Виктории Никифоровой, на Западе наблюдается усталость и от самого Зеленского, и от украинской повестки, так что у президента Незалежной действительно есть основания для беспокойства.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Мир. Новости мира
Сотоварищи дали Зеленскому выбор: катастрофа или трибунал

В докладе ангажированной Госдепом Amnesty International политологи увидели сигнал Зеленскому: или по-быстрому начинай контрнаступление, или уходи с поста и иди под суд.

Сотоварищи дали Зеленскому выбор: катастрофа или трибунал
Украина собрала миллионную армию под Харьковом для вторжения в РФ
Силовые структуры
Украина собрала миллионную армию под Харьковом для вторжения в РФ
Силовые структуры
Сивков: у "пятой колонны" в РФ есть план остановки СВО
Силовые структуры
Forbes: две из шести танковых бригад ВСУ существуют только на бумаге
Любовь Степушова Визит Орбана в США равнозначен визиту Пелоси на Тайвань Любовь Степушова Александр Артамонов Военный эксперт проанализировал поставки западного оружия на Украину Александр Артамонов Ярас Валюкенас Человеческое сообщество в депрессии. Как вновь закрыть врата ада? Ярас Валюкенас
Силовые структуры
ВС РФ вошли в село Благодатное на Николаевском направлении СВО
Общество
Галкин на концерте в Юрмале пошутил про Симоньян: "Через два часа умрёт"
10-й отряд спецназа ГУР МО Украины потерял не менее 9 военных в ходе СВО
Силовые структуры
10-й отряд спецназа ГУР МО Украины потерял не менее 9 военных в ходе СВО
Последние материалы
Кива: Запад делает первые шаги по отстранению Зеленского и его команды от власти
Психолог Некрасов: на работе нужно быть одновременно деятельным и расслабленным
Кива: в Николаеве после "чисток" арестованы более ста человек
Запорожская область официально объявила о проведении референдума
Украинцев возмутила беззаботно отдыхающая в Мексике Анна Седакова
Рожин: в Киеве обсуждают британский план удара по Крымскому мосту
Оперативное командование "Юг" ВСУ: на Украину доставили ЗСУ Gepard из Германии
89 станций за 28 лет. Как не построивший ни одной станции метро Беглов оказался профаном в математике
Евсеев: России для победы в СВО достаточно просто молотить ВСУ
Минобороны РФ: "Кракен"* утратил боеспособность из-за российской армии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников