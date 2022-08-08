Киевские власти не на шутку встревожены растущим количеством отчётов международных организаций и зарубежных СМИ, описывающих случаи продажи украинскими чиновниками западного оружия и гуманитарной помощи. Об этом проинформировал экс-депутат Верховной Рады Илья Кива в своём Telegram-канале.
По мнению Кивы, текущее положение дел играет против киевских властей. Ситуация грозит выйти из-под их контроля, и на фоне многочисленных экономических проблем есть вероятность того, что население начнёт устраивать бунты.
Кива полагает, что киевские власти прекрасно осознают всю опасность создавшегося положения. По мнению экс-парламентария, всё это вообще похоже на начало кампании Запада по отстранению украинского лидера Владимира Зеленского и его окружения от власти.
По словам обозревателя РИА Новости Виктории Никифоровой, на Западе наблюдается усталость и от самого Зеленского, и от украинской повестки, так что у президента Незалежной действительно есть основания для беспокойства.
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В докладе ангажированной Госдепом Amnesty International политологи увидели сигнал Зеленскому: или по-быстрому начинай контрнаступление, или уходи с поста и иди под суд.