Боднар: Украина начнёт собирать беспилотники "Байрактар"

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что до конца года планируется приступить к реализации проекта строительства завода по выпуску комплектующих для БПЛА Bayraktar.

"Недавно правительство Украины утвердило двустороннее соглашение по строительству этого завода и направило его в парламент на ратификацию. Уже выделен земельный участок под строительство", — приводит его слова украинское издание "РБК-Украина".

По словам посла, при производстве беспилотников будут использоваться двигатели, колеса, или же другие запасные части украинского производства.

Ранее сообщалось, что отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ России с помощью зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) "Оса" уничтожила 115 украинских дронов в ходе спецоперации.