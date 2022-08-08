Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что до конца года планируется приступить к реализации проекта строительства завода по выпуску комплектующих для БПЛА Bayraktar.
"Недавно правительство Украины утвердило двустороннее соглашение по строительству этого завода и направило его в парламент на ратификацию. Уже выделен земельный участок под строительство", — приводит его слова украинское издание "РБК-Украина".
По словам посла, при производстве беспилотников будут использоваться двигатели, колеса, или же другие запасные части украинского производства.
Ранее сообщалось, что отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ России с помощью зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) "Оса" уничтожила 115 украинских дронов в ходе спецоперации.
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