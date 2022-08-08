Зеленский и Макрон стали звёздами гей-парада в Амстердаме

На ЛГБТ-марше Amsterdam Gay Pride, прошедшем 7 августа, в воскресенье, в Амстердаме всё заметили фото обнимающихся президентов Франции и Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского.

Фотография была драпирована розовой тканью, сообщает портал "Соловьёв"

Улицы голландской столицы, украшенные разноцветными воздушными шариками, радужными флагами и цветочками, в этот раз удивили "болельщков" гей-парада и его участников чем-то новеньким.

Помещённая в розовую рамку и колоризированная розовым цветом фотография двух лидеров государств, была сделана в Киеве на совместной пресс-конференции президентов во время визита французского лидера на Украину.

Тогда снимок обнимающихся коллег вызвал немало шуток и насмешек в обеих странах.

Например, один из комментаторов написал:

"Скажите мне, что это не недавняя фотография, не фотография из воюющей страны, а просто двое влюблённых, которые любят друг друга на фоне зелени".

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