Российская журналистка Виктория Никифорова заявила, что Вашингтон намерен найти нового лидера Украины. Как отметила обозреватель, американские чиновники негативно относятся к работе нынешнего президента страны Владимира Зеленского.
"Глобальный обком просто принялся подыскивать Зеленскому замену. Артист явно не справляется", — сказала Никифорова, слова которой передаёт РИА Новости.
Как напомнила специалист, Зеленского критикуют его сторонники, в том числе правозащитники и члены Конгресса США. По словам эксперта, сотрудники мировых изданий симпатизируют главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному больше, чем главе государства. Также Никифорова подчеркнула, что между ним и генералом возникал конфликт.
Ранее политолог Михаил Александров в разговоре с Pravda.Ru заявил, что Зеленский хочет покинуть политическую сцену.
"Он опасается внутреннего переворота. У него проблемы с командованием ВСУ. Такое ощущение, что Зеленский понимает: его в любой момент могут физически ликвидировать и обвинить в смерти лидера российскую диверсионную группу", — объяснил собеседник издания.
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В докладе ангажированной Госдепом Amnesty International политологи увидели сигнал Зеленскому: или по-быстрому начинай контрнаступление, или уходи с поста и иди под суд.