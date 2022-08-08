Никифорова: США планируют заменить неэффективного Зеленского

Российская журналистка Виктория Никифорова заявила, что Вашингтон намерен найти нового лидера Украины. Как отметила обозреватель, американские чиновники негативно относятся к работе нынешнего президента страны Владимира Зеленского.

"Глобальный обком просто принялся подыскивать Зеленскому замену. Артист явно не справляется", — сказала Никифорова, слова которой передаёт РИА Новости.

Как напомнила специалист, Зеленского критикуют его сторонники, в том числе правозащитники и члены Конгресса США. По словам эксперта, сотрудники мировых изданий симпатизируют главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному больше, чем главе государства. Также Никифорова подчеркнула, что между ним и генералом возникал конфликт.

Ранее политолог Михаил Александров в разговоре с Pravda.Ru заявил, что Зеленский хочет покинуть политическую сцену.

"Он опасается внутреннего переворота. У него проблемы с командованием ВСУ. Такое ощущение, что Зеленский понимает: его в любой момент могут физически ликвидировать и обвинить в смерти лидера российскую диверсионную группу", — объяснил собеседник издания.