Глава МИД Китая: США грубо нарушили суверенитет и целостность КНР

Вашингтон допустил три ошибки, разрешив спикеру палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси совершить рабочую поездку на Тайвань. Об этом заявил руководитель МИД Китая Ван И.

По его словам, первая ошибка американцев — это грубое вмешательство во внутренние дела другого государства. Как пояснил дипломат, Вашингтон организовал визит Пелоси на остров, проигнорировав предупреждения Пекина.

"Это стало грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД КНР.

Ван И добавил, что второй ошибкой США стала поддержка независимости Тайваня. Он убеждён: Штаты продемонстрировали, что выступают против Китая. Кроме того, дипломат считает, что третья ошибка американских политиков — попытка подорвать мир в регионе благодаря увеличению военного присутствия США возле Тайваня.

Глава МИД КНР подчеркнул: Пекин принял разумные и законные меры, чтобы защитить свой государственный суверенитет.