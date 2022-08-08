Читатели NYP: Зеленский развлекает актрис во время боёв на территории Украины

Украинский президент Владимир Зеленский, которому Запад предоставляет огромную финансовую помощь, занят развлечением голливудских актрис. Об этом заявили читатели американской газеты New York Post.

Жители США негативно отреагировали на совместную фотографию Зеленского и актрисы Джессики Честейн, которая была сделана во время их встречи в воскресенье, 7 августа. Многие пользователи удивились, что у главы Украины есть свободное время на общение с известными личностями.

"Почему мы посылаем ему миллиарды долларов из наших налогов, пока он занят развлечением актрис посреди зоны боевых действий?" — высказался один из читателей.

Другой подписчик издания предложил снять все санкции с России, а затем заставить Киев начать переговоры с Москвой.

Кроме того, некоторые американцы добавили, что, по их мнению, Зеленский занимается торговлей оружием и отмыванием денег на Украине.