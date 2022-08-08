WSJ: поездка Блинкена в Африку может закончиться неудачей из-за Лаврова

Рабочая поездка государственного секретаря США Энтони Блинкена в Африку может завершиться неудачей из-за недавнего визита руководителя МИД РФ Сергея Лаврова на континент. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По информации издания, Блинкен решился на турне по трём африканским странам, так как Вашингтон обеспокоен ростом влияния РФ на этом континенте. В статье сказано, что многие государства Африки сохранили нейтральную позицию, когда США призывали их к введению санкций против России.

Блинкен может попытаться изменить мнение африканских лидеров, отмечает WSJ. Однако в редакции издания подчеркнули: после недавнего визита Лаврова сделать это будет очень трудно.

"Энтони Блинкен посещает Африку, соперничая с РФ за благосклонность на континенте", — говорится в статье.

Ранее Лавров поблагодарил руководителей африканских государств за отказ от антироссийский санкций. Как пояснил глава МИД РФ, именно Европа и Штаты ответственны за высокие цены на продовольствие в мире.