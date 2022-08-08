The Telegraph: Китай захватит Тайвань за 48 часов, США не успеют помешать

Если Пекин примет решение о силовом захвате Тайваня, это будет сделано за 48 часов. Такой срок понадобился Западу для реагирования на начало СВО на Украине.

Визит спикера американского парламента Нэнси Пелоси на Тайвань вызвал недовольство не только в Китае. Бывший президент США Дональд Трамп назвал политика "сумасшедшей" и предположил, что её поступок принесёт стране новые проблемы.

Китайские власти не замедлили ответить на провокацию и начали беспрецедентные военные учения у побережья острова. Манёвры авиации и флота Народной армии Китая могут быть подготовкой к "молниеносному 48-часовому наступлению", пишет британское издание The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.

Как утверждают авторы материала, Пекин "извлек уроки из спецоперации ВС РФ на Украине". По мнению китайских экспертов, первая реакция западных лидеров на действия Москвы последовала только через 48 часов, а значит, у Китая есть "решающий промежуток времени, когда можно добиться необратимых успехов".

Как только Тайвань окажется под полным контролем КНР, "западным ястребам" станет понятно, что территория закрыта для них навсегда.