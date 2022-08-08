Минобороны Турции: два сухогруза с зерном вышли из украинских портов

Из украинских портов "Южный" и "Черноморск" сегодня утром вышли два сухогруза с кукурузой и соей, сообщили в Министерстве обороны Турции.

Согласно информации, баржи покинули акваторию действуя по плану Совместного координационного центра.

"Этим утром из украинского порта "Южный" вышло судно SACURA, которое везёт 11 тысяч тонн сои. Из "Черноморска" вышло судно ARIZONA с 48 тысячами 458 тоннами кукурузы и движется в Искендерун", — говорится в сообщении министерства на официальных страницах в Сети.

Когда сухогрузы прибудут в место назначения, в турецком ведомстве не уточнили. Лишь подчеркнули, что отгрузка прошла без инцидентов.

Ранее Pravda.Ru писала, что первое судно с сельхозпродукцией на борту вышло из украинского порта 1 августа. Сухогруз отправился из Одессы в Ливан.