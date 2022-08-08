Yeni Safak: Западу понадобится не меньше пяти лет для отказа от топлива из РФ

Даже в случае успешного увеличения пропускной транзитной способности Трансадриатического (TAP) и Трансанатолийского (TANAP) газопроводов, Западу потребуется около пяти лет для снижения зависимости от поставок российского газа, заявили турецкие аналитики.

Согласно информации, западные страны намерены начать увеличивать мощности TANAP уже в ближайшее время.

"Европа хочет увеличения пропускной способности "Южного газового коридора", и в этом контексте представляется технически возможным увеличить мощность ТАР с 10 миллиардов кубометров до 20 миллиардов кубометров. Увеличение пропускной способности TANAP с 16 миллиардов кубометров до 24 миллиардов кубометров, а затем до 31 миллиарда кубометров", — пишет газета Yeni Safak.

Авторы подчеркнули, что на это всё потребуются немалые инвестиции и время. Поэтому заявления Запада о "ближайшей перспективе" вряд ли удастся реализовать. Кроме прочего, увеличение мощностей TANAP предусматривает обсуждение дополнительных протоколов и соглашений, где без участия заинтересованных стран не обойтись.

"Создаваемый здесь газовый коридор укрепляет позиции Турции как страны энергетической базы. Все решения для Европы, которая хочет обезопасить себя в приближающемся зимнем сезоне, ведут в Турцию", — резюмировали авторы.