Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Шурыгин: Киев создал настоящий конвейер "пушечного мяса”
Yeni Safak: Западу понадобится не меньше пяти лет для отказа от топлива из РФ
В США поддержали слова основателя Pink Floyd об Украине: "Путин же предупреждал"
Дмитрий Гордон* ночью хотел бежать с Украины
Эксперт: иностранные наёмники на Украине в окопы лезть не хотят
Власти Запорожской области подтвердили планы провести референдум в сентябре
Экс-разведчик США Риттер: Байден может остановить Зеленского одним звонком
Кнутов: Польша со всего света собирает установки РСЗО
Инструктор Мэтт Роу: из 100 новых солдат ВСУ оружие в руках держали два человека

Рогов: Запорожская область навсегда уходит из состава Украины

Мир

Киев должен отождествлять Запорожскую область исключительно с РФ, ведь она навсегда уходит из состава Украины. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

Рогов: Запорожская область навсегда уходит из состава Украины

По его словам, власти Запорожской области взяли курс на воссоединение с Россией. В интервью РИА Новости он также добавил, что обратного пути уже не будет.

"Запорожская земля навсегда уходит из состава Украины", — сказал представитель ВГА.

Рогов призвал украинского президента Владимира Зеленского уже сейчас привыкать к новому статусу региона и начинать воспринимать его как часть России. Как пояснил член главного совета ВГА, жители Запорожской области не изменят своего выбора, несмотря на "истерику" Киева, угрозы гражданскому населению и обстрелы со стороны украинской армии.

Ранее Рогов подтвердил планы по проведению референдума в Запорожской области в сентябре 2022 года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Мир. Новости мира
Сотоварищи дали Зеленскому выбор: катастрофа или трибунал

В докладе ангажированной Госдепом Amnesty International политологи увидели сигнал Зеленскому: или по-быстрому начинай контрнаступление, или уходи с поста и иди под суд.

Сотоварищи дали Зеленскому выбор: катастрофа или трибунал
Сивков: у "пятой колонны" в РФ есть план остановки СВО
Силовые структуры
Сивков: у "пятой колонны" в РФ есть план остановки СВО
Силовые структуры
Forbes: две из шести танковых бригад ВСУ существуют только на бумаге
Силовые структуры
ВС РФ вошли в село Благодатное на Николаевском направлении СВО
Любовь Степушова Визит Орбана в США равнозначен визиту Пелоси на Тайвань Любовь Степушова Александр Артамонов Военный эксперт проанализировал поставки западного оружия на Украину Александр Артамонов Ярас Валюкенас Человеческое сообщество в депрессии. Как вновь закрыть врата ада? Ярас Валюкенас
Общество
Галкин на концерте в Юрмале пошутил про Симоньян: "Через два часа умрёт"
Силовые структуры
10-й отряд спецназа ГУР МО Украины потерял не менее 9 человек в ходе СВО
"Отважные" дают боевикам ВСУ последний шанс сдаться
Силовые структуры
"Отважные" дают боевикам ВСУ последний шанс сдаться
Последние материалы
Заслуженная роскошь: автомобили из коллекции Конора Макгрегора
Шурыгин: Киев создал настоящий конвейер "пушечного мяса”
Yeni Safak: Западу понадобится не меньше пяти лет для отказа от топлива из РФ
В США поддержали слова основателя Pink Floyd об Украине: "Путин же предупреждал"
Дмитрий Гордон* ночью хотел бежать с Украины
Рогов: Запорожская область навсегда уходит из состава Украины
Эксперт: иностранные наёмники на Украине в окопы лезть не хотят
Власти Запорожской области подтвердили планы провести референдум в сентябре
Экс-разведчик США Риттер: Байден может остановить Зеленского одним звонком
Кнутов: Польша со всего света собирает установки РСЗО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников