Рогов: Запорожская область навсегда уходит из состава Украины

Киев должен отождествлять Запорожскую область исключительно с РФ, ведь она навсегда уходит из состава Украины. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

По его словам, власти Запорожской области взяли курс на воссоединение с Россией. В интервью РИА Новости он также добавил, что обратного пути уже не будет.

"Запорожская земля навсегда уходит из состава Украины", — сказал представитель ВГА.

Рогов призвал украинского президента Владимира Зеленского уже сейчас привыкать к новому статусу региона и начинать воспринимать его как часть России. Как пояснил член главного совета ВГА, жители Запорожской области не изменят своего выбора, несмотря на "истерику" Киева, угрозы гражданскому населению и обстрелы со стороны украинской армии.

Ранее Рогов подтвердил планы по проведению референдума в Запорожской области в сентябре 2022 года.