Киев должен отождествлять Запорожскую область исключительно с РФ, ведь она навсегда уходит из состава Украины. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.
По его словам, власти Запорожской области взяли курс на воссоединение с Россией. В интервью РИА Новости он также добавил, что обратного пути уже не будет.
"Запорожская земля навсегда уходит из состава Украины", — сказал представитель ВГА.
Рогов призвал украинского президента Владимира Зеленского уже сейчас привыкать к новому статусу региона и начинать воспринимать его как часть России. Как пояснил член главного совета ВГА, жители Запорожской области не изменят своего выбора, несмотря на "истерику" Киева, угрозы гражданскому населению и обстрелы со стороны украинской армии.
Ранее Рогов подтвердил планы по проведению референдума в Запорожской области в сентябре 2022 года.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В докладе ангажированной Госдепом Amnesty International политологи увидели сигнал Зеленскому: или по-быстрому начинай контрнаступление, или уходи с поста и иди под суд.