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FP: Запад выплатил Украине меньше, чем потратил на российский газ за время СВО

Мир

С начала спецоперации на Украине западные страны потратили на военную помощь Киеву порядка 11 миллиардов долларов, однако эта сумма меньше, чем ЕС заплатил России за поставки газа по аналогичному периоду.

FP: Запад выплатил Украине меньше, чем потратил на российский газ за время СВО

Согласно подсч`там Кильского института мировой экономики, Киеву были обещаны 31 млрд в качестве военной поддержки, но не смотря на наращивание помощи в июне и июле, Украина получила лишь треть от заявленной суммы.

"На сегодняшний день общий объём оказанной помощи составляет около 11 миллиардов долларов, что по-прежнему на порядок меньше той суммы, которую получила Россия за свои углеводороды за тот же период", — пишут аналитики Foreign Policy.

По мнению издания, если Запад прекратит поддерживать Украину, то экономика страны просто рухнет. Однако, аналитики подчеркнули, что у стран-партнёров Киева запасы истощаются, что может их заставить действовать в собственных интересах.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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