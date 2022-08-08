FP: Запад выплатил Украине меньше, чем потратил на российский газ за время СВО

С начала спецоперации на Украине западные страны потратили на военную помощь Киеву порядка 11 миллиардов долларов, однако эта сумма меньше, чем ЕС заплатил России за поставки газа по аналогичному периоду.

Согласно подсч`там Кильского института мировой экономики, Киеву были обещаны 31 млрд в качестве военной поддержки, но не смотря на наращивание помощи в июне и июле, Украина получила лишь треть от заявленной суммы.

"На сегодняшний день общий объём оказанной помощи составляет около 11 миллиардов долларов, что по-прежнему на порядок меньше той суммы, которую получила Россия за свои углеводороды за тот же период", — пишут аналитики Foreign Policy.

По мнению издания, если Запад прекратит поддерживать Украину, то экономика страны просто рухнет. Однако, аналитики подчеркнули, что у стран-партнёров Киева запасы истощаются, что может их заставить действовать в собственных интересах.