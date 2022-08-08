Турция отказывается поддерживать членство Финляндии и Швеции в НАТО

Анкара отказывается поддерживать вступление Хельсинки и Стокгольма в ряды Североатлантического альянса, пока страны не выполнят требования турецких властей, заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг.

Как подчеркнул политик, пока ни финны, ни шведы с исполнением обязательств по выдаче лиц, причастных к терроризму, не торопятся.

"Не следует ожидать от Турции положительного решения в вопросе поддержки Швеции и Финляндии, пока они не сдержат своё слово", — заявил министр на брифинге.

Кроме того, в Анкаре снова обратили внимание на то, что меморандум по вопросу вступления в НАТО, который был подписан в Мадриде, не является окончательным решением, и Турция в состоянии заблокировать заявку Швеции и Финляндии.