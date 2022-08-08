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JP: "Исламский джихад"* ударил по Израилю ракетами спустя восемь минут перемирия

Мир

Спустя восемь минут после вступления в силу договора по прекращению огня, Израиль подвергся ракетным обстрелам со стороны "Исламского джихада"*, передают местные СМИ. Согласно информации, под обстрел попали населённые пункты, расположенные на границе с сектором Газа.

JP: "Исламский джихад"* ударил по Израилю ракетами спустя восемь минут перемирия

"По израильским поселениям у границы с сектором Газа в воскресенье вечером выпущены ракеты, таким образом нарушено перемирие, достигнутое между Израилем и палестинским "Исламским джихадом"*, всего через восемь минут после его вступления в силу", — пишет Jerusalem Post.

Примечательно, что ранее о заключённом перемирии сообщили сами представители террористического движения. Согласно информации, оно вступило в силу в минувшее воскресенье в 23:30 по местному времени, которое совпадает с московским.

Как сообщили в Минздраве сектора Газа, с начала израильской спецоперации "Рассвет", в результате обстрелов погиб как минимум 41 человек, около 311 получили ранения.

* - признана решением Верховного Суда от 02.06.2006 террористической организацией, её деятельность запрещена в РФ.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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