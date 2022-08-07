В Австрии назвали шизофренией санкции ЕС против РФ: Не нужно потом жаловаться

Кандидат в президенты Австрии Геральд Гросс заявил, что европейские лидеры ведут себя глупо, жалуясь на дефицит газа после введения антироссийских санкций.

Гросс обратил внимание на то, что у лидеров "Евросоюза" слова расходятся с делом.

"Если ты заявил, что больше не нуждаешься в нефти и газе из России, то не нужно потом жаловаться, что остался без них", — сказал австрийский политик в интервью каналу OE24.TV.

В своём микроблоге Гросс написал, что такое поведение напоминает шизофрению.

Он признал, что Европа сталкивается с проблемами при попытке заменить газ из России на энергоносители из других государств, например, из Катара.

Ранее в Европе предложили способы победить Владимир Путина в газовой войне.