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Афроукраинцы пополнят ряды ВСУ

Мир

В нескольких европейских СМИ появилась информация о наборе в армию Украины наемников из числа беженцев из стран Африки, Ближнего Востока и Средней Азии.

Афроукраинцы пополнят ряды ВСУ

Идея сама по себе не нова, если вспомнить, что в Сирии с правительственными войсками воевали боевики ИГИЛ* и СДС*, по большей части завербованные из числа мигрантов из самых разных стран.

Одновременно с предложением контракта мигрантам, Европа приостанавливает приём беженцев из самой Украины. Ибо нечего им прятаться в комфорте, когда надо родину защищать с оружием в руках.

Последнее решение выглядит особенно логично, особенно учитывая тот факт, что в последнее время, как выяснилось, украинские чиновники поставили на поток торговлю паспортами Незалежной. Которые очень даже охотно раскупают мигранты с Востока. И кто их (мигрантов, не чиновников) за это осудит, если к украинцам в Европе относятся в разы лучше, чем к гражданам их стран?

Теперь же именно эти "новые украинцы" рискуют быть отправленными в окопы. Даже если и не особо хотят воевать. Всё же просто:

Украинский гражданин? Возраст призывной? Вперёд и с песней родину, пусть и новую, защищать.

Конечно, не на таких "иностранных наемников" рассчитывал Киев, но, учитывая, что мобилизация в стране проваливается, придется брать, что дают. Тем более, что "затыкать дыры" на фронтах сгодится любое "пушечное мясо".

*признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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