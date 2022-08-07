Перенджиев: готовится сценарий народного бунта по устранению Зеленского

Военный эксперт Александр Перенджиев считает, что "некие люди" в США готовят сценарий устранения президента Украины Владимира Зеленского.

В беседе с ФАН член экспертного совета организации "Офицеры России" напомнил, что действующий глава Незалежной — не первый лидер, "изо всех старающийся дружить с США", который может стать их же жертвой. Пример Муаммара Каддафи — яркое тому подтверждение.

Перенджиев указал на недавнее заявление экс-офицера американской разведки Скотта Риттера о том, что Зеленский вскоре либо вынужденно покинет страну, либо погибнет в результате переворота. Комментируя это предположение, военный политолог подчеркнул, что бывших разведчиков не бывает, предположив, что Риттера "держат на определенных ролях" и позволяют "сливать" некоторую информацию.

"Я вижу, что некие люди в Соединенных Штатах Америки подводят общественное мнение к тому, что с Зеленским действительно что-то должно случиться", — сказал изданию Перенджиев.

По его словам, то, о чем сказал Риттер, до него в разной форме уже озвучивали иные источники. Это дает основания считать, что готовится какое-то мероприятие по устранению президента Украины. Окончательный сценарий, видимо, пока не утвержден, но "со слов этого разведчика получается, что готовится нечто вроде народного бунта":

"Мы знаем, как на Украине возмущенный народ подымает майданные дела. Мы уже наблюдали. Так что на самом деле, это будет практически спецоперация какая-то", — предположил политолог.