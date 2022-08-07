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19FortyFive: российские "Калибры" — главные конкуренты американских Tomahawk

Мир

Военные эксперты сравнили характеристики российских крылатых ракет 3М-14 "Калибр" с американскими Tomahawk и пришли к выводу, что они не уступают друг другу, сообщает издание 19FortyFive.

Авторы статьи отметили, что "Калибры" могут нести боеголовку весом 450 килограммов на расстояние 1,5-2,5 километров, поэтому такие ракеты удобно использовать для наступательных действий. На вооружении армии РФ находятся противолодочные, противокорабельные и крылатые ракеты "Калибр", которые являются высокоточным оружием.

Российская ракета разгоняется до скорости трёх Махов и может составить конкуренцию американским Tomahawk, отметили обозреватели.

Ранее в Киеве признали, что российские корабли Черноморского флота способны единым залпом выпустить 40 ракет "Калибр" по объектам Вооружённых силы Украины.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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