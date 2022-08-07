Балицкий: возможная катастрофа от ударов по Запорожской АЭС охватит и ЕС

Согласно сообщению главы военно-гражданской администрации Запорожья Евгения Балицкого, ВСУ нанесли удары по Запорожской АЭС из РСЗО "Ураган".

Чиновник подчеркнул, что обстрел АЭС может стать причиной техногенной катастрофы, ведь осколочные боевые элементы упали в опасной близости от работающего энергоблока.

"При подлете к энергоблокам ракета раскрылась и выпустила осколочные боевые элементы. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. От места падения осколочных боевых элементов и самого ракетного двигателя до действующего энергоблока не более 400 метров", — пояснил Балицкий в своём Telegram-канале.

Глава ВГА предупредил, что от действий украинских военных в итоге в первую очередь под ударом окажутся Запорожье, Николаев, Кровой Рог, а также пострадает Западная Украина и Европа.

Балицкий считает, что в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) понимают, что действия киевских властей могут стать причиной ядерной катастрофы, однако ничего не делают, чтобы им помешать.