Согласно сообщению главы военно-гражданской администрации Запорожья Евгения Балицкого, ВСУ нанесли удары по Запорожской АЭС из РСЗО "Ураган".
Чиновник подчеркнул, что обстрел АЭС может стать причиной техногенной катастрофы, ведь осколочные боевые элементы упали в опасной близости от работающего энергоблока.
"При подлете к энергоблокам ракета раскрылась и выпустила осколочные боевые элементы. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. От места падения осколочных боевых элементов и самого ракетного двигателя до действующего энергоблока не более 400 метров", — пояснил Балицкий в своём Telegram-канале.
Глава ВГА предупредил, что от действий украинских военных в итоге в первую очередь под ударом окажутся Запорожье, Николаев, Кровой Рог, а также пострадает Западная Украина и Европа.
Балицкий считает, что в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) понимают, что действия киевских властей могут стать причиной ядерной катастрофы, однако ничего не делают, чтобы им помешать.
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