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Жителей Николаева заперли в домах - СБУ чистят город от "врагов Украины"

Мир

На три дня южный украинский город Николаев, где до начала российской СВО проживало почти полмиллиона человек, превратился в строго закрытый режимный объект — власти совместно с СБУ "чистят" его от "коллаборационистов” и "сепаратистов” — людей, с пророссийскими настроениями или просто симпатизирующих Москве.

Жителей Николаева заперли в домах - СБУ чистят город от "врагов Украины"

Началось все в минувшую пятницу, когда глава местной военной администрации Виталий Ким ввел карантин во всем городе, который он назвал "длительным комендантским часом”. Продлятся мероприятия, как минимум, до понедельника.

На три дня (пока на три) жителям Николаева запрещено выходить на улицу и посещать любые общественные места без специальных разрешений. В случае чрезвычайной ситуации людям предоставляется полицейское сопровождение, сообщает украинское информационное агентство УНИАН.

"Правоохранительные органы будут использовать это время для поиска коллаборационистов и сепаратистов, — заявила Анна Замазеева, глава Николаевского областного совета. — Результаты мы узнаем в понедельник".

По словам чиновницы, проверку пройдут все без исключения жители Николаева. Тем, кто планировал покинуть город и заранее купил билеты на поезд или автобус, было разрешено уехать, но их проверяли на постах безопасности.

Замазеева рассказала журналистам, что полиция проводит обыски по квартирам по всему городу:

"Они обыскивают всех: проверяют документы, мобильные телефоны — все”.

Те, кого уличат в коллаборационизме, будут отправлены в тюрьму, "ради их же блага", поведала чиновница:

"Коллаборационистам будет намного безопаснее за решеткой, поскольку местные жители могут линчевать их, если полиция просто раскроет их личность. Для них лучше оставаться в тюрьме, пока мы не победим".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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