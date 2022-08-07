Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
В Харькове из-за переполненных моргов, трупы нацистов везут в детский санаторий
Коц: ВС РФ перемалывает сотни украинских резервистов в лесах
Сивков: у "пятой колонны" в РФ есть план остановки СВО
Минобороны РФ показало захваченное оружие из Британии, США, Швеции и Польши
США и Польша обсудили ход спецоперации России на Украине
"Эвакуация" с Донбасса: Лондон поставил задачу — уничтожить побольше русских
Облсовет Николаева готов совершать самосуд над пророссийскими гражданами
Кедми: "Майдан" — главная ошибка США и приведёт американцев к поражению
Гаспарян: доклад Amnesty International — явный сигнал Запада Зеленскому

Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс назвал Байдена военным преступником

Мир

Лидер США Джо Байден мог бы призвать Зеленского к началу переговоров с Москвой по вопросу прекращения конфликта на Украине, но не делает этого, заявил британский музыкант и один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс назвал Байдена военным преступником

Он дал интервью CNN, в котором высказал мнение, что Байден продолжает раздувать ситуацию вокруг ситуации на Украине.

"Это тяжкое преступление. Почему Соединенные Штаты не призовут президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Москвой ради прекращения этого ужасного конфликта?" — задался вопросом музыкант.

Уотерс считает, что главным виновником кризиса стал именно блок НАТО, а началось всё с 2008 года, когда возникла тема членства Украины и Грузии в организации.

Спецоперация на Украине стала ответом России на продвижение альянса вплотную к её границам, хотя он и обещал этого не делать.

Именно в обмен на это первый и последний президент СССР Михаил Горбачев отвёл советские войска с "порога Западной Европы", — заключил рокер.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Causeur: соотношение сил на Украине оказалось почти равным, но ВС РФ побеждают

Французские СМИ признали превосходство российской армии на Украине.

Causeur: соотношение сил на Украине оказалось почти равным, но ВС РФ побеждают
Ходарёнок: тактика "огневого вала" ВС РФ проломила укрепления ВСУ под Донецком
Силовые структуры
Ходарёнок: тактика "огневого вала" ВС РФ проломила укрепления ВСУ под Донецком
Мир. Новости мира
В Европарламенте призвали иначе взглянуть на Гитлера: "Он воевал против русских"
Военные новости
Новейшие российские ЭМИ-пушки озадачили западных военспецов
Любовь Степушова Визит Орбана в США равнозначен визиту Пелоси на Тайвань Любовь Степушова Александр Артамонов Военный эксперт проанализировал поставки западного оружия на Украину Александр Артамонов Ярас Валюкенас Человеческое сообщество в депрессии. Как вновь закрыть врата ада? Ярас Валюкенас
Силовые структуры
19FortyFive: Польша готовится к военной операции против России
Общество
Галкин на концерте в Юрмале пошутил про Симоньян: "Через два часа умрёт"
FT: Киев переносит "контрнаступление" на следующий год из-за нехватки оружия
Силовые структуры
FT: Киев переносит "контрнаступление" на следующий год из-за нехватки оружия
Последние материалы
Коц: ВС РФ перемалывает сотни украинских резервистов в лесах
Сивков: у "пятой колонны" в РФ есть план остановки СВО
Минобороны РФ показало захваченное оружие из Британии, США, Швеции и Польши
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс назвал Байдена военным преступником
США и Польша обсудили ход спецоперации России на Украине
"Эвакуация" с Донбасса: Лондон поставил задачу — уничтожить побольше русских
Облсовет Николаева готов совершать самосуд над пророссийскими гражданами
Кедми: "Майдан" — главная ошибка США и приведёт американцев к поражению
Гаспарян: доклад Amnesty International — явный сигнал Запада Зеленскому
19FortyFive: Украине нужно чудо, чтобы выбить российскую армию из Херсона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников