Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс назвал Байдена военным преступником

Лидер США Джо Байден мог бы призвать Зеленского к началу переговоров с Москвой по вопросу прекращения конфликта на Украине, но не делает этого, заявил британский музыкант и один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

Он дал интервью CNN, в котором высказал мнение, что Байден продолжает раздувать ситуацию вокруг ситуации на Украине.

"Это тяжкое преступление. Почему Соединенные Штаты не призовут президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Москвой ради прекращения этого ужасного конфликта?" — задался вопросом музыкант.

Уотерс считает, что главным виновником кризиса стал именно блок НАТО, а началось всё с 2008 года, когда возникла тема членства Украины и Грузии в организации.

Спецоперация на Украине стала ответом России на продвижение альянса вплотную к её границам, хотя он и обещал этого не делать.

Именно в обмен на это первый и последний президент СССР Михаил Горбачев отвёл советские войска с "порога Западной Европы", — заключил рокер.