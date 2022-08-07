Лидер США Джо Байден мог бы призвать Зеленского к началу переговоров с Москвой по вопросу прекращения конфликта на Украине, но не делает этого, заявил британский музыкант и один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс.
Он дал интервью CNN, в котором высказал мнение, что Байден продолжает раздувать ситуацию вокруг ситуации на Украине.
"Это тяжкое преступление. Почему Соединенные Штаты не призовут президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Москвой ради прекращения этого ужасного конфликта?" — задался вопросом музыкант.
Уотерс считает, что главным виновником кризиса стал именно блок НАТО, а началось всё с 2008 года, когда возникла тема членства Украины и Грузии в организации.
Спецоперация на Украине стала ответом России на продвижение альянса вплотную к её границам, хотя он и обещал этого не делать.
Именно в обмен на это первый и последний президент СССР Михаил Горбачев отвёл советские войска с "порога Западной Европы", — заключил рокер.
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