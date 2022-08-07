The Economist: Ядерная война НАТО и России может начаться из-за Украины

Если Запад увеличит военную помощь киевскому режиму, это может привести к ядерной войне России и НАТО. Именно поэтому Пентагон осторожничает с поставками.

Украинской армии отчаянно не хватает тяжёлого вооружения, но США и страны Евросоюза не торопятся наращивать поставки. Такое развитие событий вынудило Владимира Зеленского просить о помощи Китай, для чего он настаивает на "прямых переговорах" с Си Цзиньпином.

Соединённые Штаты опасаются, что если ВСУ получат больше американских ракетных систем или Киев уговорит Белый дом передать истребители F-16, Украина тут же начнёт контрнаступление с целью вновь захватить Херсон.

"Это может спровоцировать президента России Владимира Путина на чрезмерную реакцию", — предполагают эксперты британского издания The Economist.

В этом случае Вооружённые силы РФ могут получить приказ нанести стратегическим оружием удар по НАТО или использовать ядерное вооружение в ходе спецоперации.

"Любая версия почти наверняка втянет НАТО в прямой конфликт с Россией, а президент Джо Байден пообещал избежать Третьей мировой войны", — напоминают авторы материала.