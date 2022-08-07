WSJ: к зиме страны ЕС будут вынуждены бороться за российский СПГ с Азией

Европе в ближайшие месяцы, возможно, придётся вести борьбу за российский сжиженный природный газ с Азией. Ситуация будет ухудшаться по мере приближения зимы, считают авторы статьи в Wall Street Journal.

Перебои могут начаться даже с потавками российского СПГ. Поводом для борьбы за экспорт СПГ с Европой могут стать подъём экономики Китая после коронавирусного локдауна или холодная зима в Азии, что вызовет дальнейший рост цен, полагают обозреватели.

По их мнению, ухудшение уровня жизни европейцев может повлиять на их решительность в поддержке Украины, а в странах Евросоюза у власти могут оказаться правительства, которые разрушат коалицию Запада.

Трудности, возникшие в европейской экономике из-за высоких цен на энергоресурсы, вызовут общественные волнения, и люди начнут высказывать своё отношение пустеющими кошельками, описывает вероятный сценарий американское издание.