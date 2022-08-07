Пушков: самый страшный "кошмар" Брюсселя — реальный раскол НАТО

На Западе боятся испортить отношения с Турцией. Объявить политическую войну ей Запад не может, так как не в силах просчитать, к чему это приведёт. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.

Политик считает, что в качестве региональной державы Анкара играет важную роль, а это выгодно для НАТО.

"Турция — настолько ценный для западного альянса член НАТО, держащий в руках ключи от Ближнего и Среднего Востока, что вызывает большие сомнения готовность западных стран объявить Эрдогану политическую войну", — написал Пушков в своём Telegram-канале.

По его мнению, Брюссель сдерживает страх возможного разобщения в рядах Североатлантического альянса.

"Можно остаться в накладе. Реальный раскол в НАТО — самый страшный кошмар Брюсселя", — заключил политик.

Ранее военный аналитик из США Скотт Риттер заявил, что у НАТО нет военного потенциала для эскалации украинского конфликта.