IDNES.cz: из-за газового кризиса горячий душ в Чехии станет предметом роскоши

Специалисты предрекают Чехии тяжёлые годы из-за вопроса голубого топлива. Чехи зависят от российского газа и им приходится его покупать. В IDNES.cz спрогнозировали три зимнихзимой сценария развития ситуации для страны.

Согласно первому сценарию, будет использоваться сжиженный природный газ, три миллиарда кубометров которого зарезервировано Чешской Республикой на голландском плавучем терминале. Такого объёма хватит на удовлетворение трети ежегодного объёма потребления данного вида ресурса чехами. Однако речь пока идёт только о резервировании, а не о покупке.

"Сжиженного природного газа из Норвегии пока нет, то есть для нас нет. У нас нет никакого договора. Арендован лишь терминал, а газа для него ещё нет, как и трассы в Чехию", — предупреждает Владимир Штепан, эксперт в области энергетики, аналитик компании ENA.

В ответ на это специальный представитель по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка порекомендовал увеличить поставки газа из Норвегии, Алжира и Азербайджана, параллельно стараясь закупить СПГ.

Второй сценарий предполагает отсутствие СПГ, усиление экономии ресурса и продолжение закупок топлива из РФ.

"Люди впадают в две крайности. Либо они перетапливают и доводят температуру до 26 градусов, либо они ставят 17 градусов, при которых некомфортно никому", — отметил эксперт в области энергетики Арсен Лазаревич, главный редактор сервера Elektřina.cz.

Он добавил, что комфортная температура в в квартирах не должна превышать 20 градусов.

"Горячие ванны снова превратятся в роскошь", — предупредил он.

Третий сценарий, который, впрочем, не рассматривается, заключается в том, что РФ прекратит поставки газа: тогда в чешских хранилищах он закончится в конце текущего года. Однако в Чехии полагают, что продажами газа РФ покрывает затраты боевых действий на Украине, поэтому останавливать поставки не намеревается.