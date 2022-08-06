Михеев: КНР ответит США за Тайвань выверенно, а не мгновенно

По мнению политолога Сергея Михеева, Китай ответит на действия США в вопросе Тайваня не мгновенно и жёстко. Реакция, скорее всего, будет долгосрочной и стратегической.

"Реакция Китая будет, но она будет долгосрочной и скорее стратегической, чем тактической. У китайцев есть в этом смысле и минусы, и плюсы. Вся их философия завязана на вот этом мифическом военачальнике Лао-цзы, который говорит, что лучшая война — это та, которую вы не начали, а вы её взяли и выиграли", — сказал он в беседе с радио "Комсомольская правда".

Михеев напомнил, что история Китая не отличалась серьёзными и масштабными военными успехами. В большинстве случаев страна занималась отражением агрессии либо разбиралась с ситуацией внутри государства.

"Плюс (у Китая. — Прим. ред.) нет этой традиции моментальной реакции. Можно считать это выдержкой, можно считать это трусостью и медлительностью. Но я думаю, что это просто китайская специфика", — подчеркнул политолог.

Он выразил уверенность, что реакцию Пекина на действия Вашингтона следует ожидать в любом случае, при этом она станет "растянутой во времени". Это будет выгодно РФ, поскольку доверие между КНР и США подорвано.

Напомним, что конфликт между Тайванем и Китаем обострился из-за приземления самолёта спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя.