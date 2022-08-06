Азербайджан обостряет конфликт в карабахской зоне

Власти Азербайджана не пожелали слушать обвинений армянского премьера в адрес российских миротворцев и "подписавшего с ними соглашение" Баку и перешли к делу. Причем, сразу бряцая оружием.

Напомним, 4 августа Никол Пашинян на заседании правительства заявил, что "в присутствии российских миротворцев" Азербайджан захватывает армянские сёла в районе Нагорного Карабаха, допускает нарушение режима прекращения огня, и якобы были зафиксированы "случаи физического и психологического террора армян Нагорного Карабаха".

Сегодня Азербайджан объявил о начале военной спецоперации "Возмездие". Требование — полное разоружение Нагорного Карабаха. Как объяснили в Минобороны страны, ее ВС "провели операцию в ответ на диверсионно-террористический акт армянских вооруженных формирований, из-за которого погиб азербайджанский военнослужащий".

В результате Азербайджан взял под контроль несколько стратегических высот в Нагорном Карабахе и уничтожил ряд боевых позиций.

Армянские военные сообщают о гибели одного военнослужащего и ранении ещё восьмерых.

Минобороны Нагорно-Карабахской республики (НКР) в нарушении режима прекращения огня обвинило Азербайджан. В республике началась частичная мобилизация. Стабилизировать ситуацию помогают российские миротворцы.