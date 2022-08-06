В США власти выпустили памятку по безопасному сексу при оспе обезьян

Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выпустили памятку, содержащую рекомендации по "безопасному сексу" в условиях распространения вируса оспы обезьян. В ней "романтическим партнерам" рассказывают, как снизить риск заражения.

Согласно памятке CDC, озаглавленной "Безопасный секс, общественные мероприятия и оспа обезьян”, партнерам настоятельно рекомендуется обращать внимание на "любую сыпь или поражением на теле", являются одним из главных симптомов вируса оспы обезьян.

Медицинское агентство предупреждает "голубые" пары: вакцин от болезни мало, и на всех их может не хватить.

CDC посоветовал людям избегать "анонимных сексуальных контактов” и "частных и публичных секс-вечеринок”, вместо этого предлагая "виртуальный секс без личного контакта” и предложил несколько "альтернативных" способов удовлетворения полового желания.

С мая в США было подтверждено более шести тысяч случаев заражения оспой обезьян, больше всего — среди мужчин-геев.

В четверг Белый дом по примеру ВОЗ объявил ЧС в области здравоохранения по оспе обезьян.

Симптомы болезни:

лихорадка, головные и мышечные боли, увеличение лимфатических узлов, озноб, сыпь, язвы и повреждения кожи.