Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выпустили памятку, содержащую рекомендации по "безопасному сексу" в условиях распространения вируса оспы обезьян. В ней "романтическим партнерам" рассказывают, как снизить риск заражения.
Согласно памятке CDC, озаглавленной "Безопасный секс, общественные мероприятия и оспа обезьян”, партнерам настоятельно рекомендуется обращать внимание на "любую сыпь или поражением на теле", являются одним из главных симптомов вируса оспы обезьян.
CDC посоветовал людям избегать "анонимных сексуальных контактов” и "частных и публичных секс-вечеринок”, вместо этого предлагая "виртуальный секс без личного контакта” и предложил несколько "альтернативных" способов удовлетворения полового желания.
Симптомы болезни:
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Эксперт рассуждает о политике США и о влиянии Вашингтона на Польшу.