Бывший президент Украины Пётр Порошенко спрятал бронеавтомобили, закупленные для нужд украинских вооружённых сил, чтобы не отдавать их на фронт.
"Это Порошенко заныкал, чтобы не давать на в….*. Смотрите сколько их. И все стоят в Польше, недалеко от украинской границы. Заныкал хорошо", — говорит украинец в своём видеоролике.
На бронемашинах видна надпись: "Фонд Порошенко".
Ранее экс-лидер Незалежной в интервью Newsweek сказал, что ВСУ нуждаются в передовом вооружении, включая самолёты F-16. Он отметил, что армия сейчас готовится к контратаке на Херсонском направлении с использованием "дальней" артиллерии, предоставленной США и их союзниками. Для этого Киеву нужны современная ПВО и самолёты.
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