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Порошенко "заныкал" броню, чтобы не отдавать технику на фронт

Мир

Бывший президент Украины Пётр Порошенко спрятал бронеавтомобили, закупленные для нужд украинских вооружённых сил, чтобы не отдавать их на фронт.

"Это Порошенко заныкал, чтобы не давать на в….*. Смотрите сколько их. И все стоят в Польше, недалеко от украинской границы. Заныкал хорошо", — говорит украинец в своём видеоролике.

На бронемашинах видна надпись: "Фонд Порошенко".

Ранее экс-лидер Незалежной в интервью Newsweek сказал, что ВСУ нуждаются в передовом вооружении, включая самолёты F-16. Он отметил, что армия сейчас готовится к контратаке на Херсонском направлении с использованием "дальней" артиллерии, предоставленной США и их союзниками. Для этого Киеву нужны современная ПВО и самолёты.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Степушова
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