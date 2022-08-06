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Трамп: при Байдене ситуация на Украине будет лишь накаляться

Мир

Бывший президент США Дональд Трамп вновь обрушился критикой на действующего лидера страны Джо Байдена. По мнению политика, при нынешнем главе государства, ситуация на Украине будет лишь накаляться.

Как подчеркнул Трамп, Байден уже провалился в Афганистане и то же ждёт и Украину.

"Мы — страна, которая сдалась в Афганистане, оставив позади мёртвых солдат, американских граждан и лучшее в мире военное оборудование на 85 млрд долларов", — заявил экс-президент на выступлении перед сторонниками в штате в Висконсин.

По мнению Трампа, при Байдене Россия сумела "опустошить Украину" и далее ситуация "будет становиться только хуже". Не забыл экс-президент подчеркнуть, что при нём такой ситуации бы не сложилось.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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