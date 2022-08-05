Зеленский озвучил прибыль от конфискации активов РФ

Владимир Зеленский подсчитал, сколько средств получила Украина от конфискации российских активов.

Президент Украины отчитался об объёмах вывозимых из украинских портов кораблей, гружёных кукурузой. Лидер Незалежной подчеркнул важность наращивания экспорта.

"На энергорынке всё сложно из-за российского шантажа", — объяснил Зеленский.

Украинский лидер рассказал, сколько стране удалось выручить от конфискации собственности РФ.

"Уже конфисковано российских активов на 28 миллиардов гривен. Еще более 900 активов планируется конфисковать, а если считать с активами резидентов РФ — то более 36 тысяч гривен", — озвучил цифры Зеленский.

Ранее президент Украины рассказал, какие события в мире впервые привлекли его внимание с момента начала спецоперации на Украине. Он назвал новые горячие точки на карте мира.