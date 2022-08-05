Иммигранты Украины принесли 70 бюстов Ленина к Бранденбургским воротам в Берлине

Украинские иммигранты — члены молодёжной организации Vitsche, принесли 70 бюстов Владимира Ленина к Бранденбургским воротам в Берлине.

"30 лет коллекционеры собирали бюсты Ленина, чтобы передать их нам, чтобы мы смогли сделать с ними то, что будет полезно Украине", — цитирует "Украина.ру" слова одной из активисток.

По её мнению, Ленин организовал нападение на Украину и ликвидировал Украинскую Народную Республику (УНР). Акцию, согласованную с немецкими властями, организаторы назвали выставкой. Во время мероприятия также раздавались листовки о "советском геноциде".

Напомним, что УНР стала самопровозглашённой республикой в 1917 — 1920 годах. Государственность Украина обрела после Октябрьской революции 1917 года. В 1919 году была провозглашена Украинская Советская Социалистическая Республика, которая в 1922 году стала сооснователем Союза ССР и вошла в его состав как союзная республика.