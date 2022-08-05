Суздальцев о планах украинцев насчёт Херсона: ВСУ на контрнаступление не готовы

По словам политолога Андрея Суздальцева, количество живой силы, задействованной в спецоперации с украинской и российской сторон, очень различается. Если ВС РФ обходится на Украине минимумом бойцов, то у украинской армии - в три-четыре раза больше военнослужащих. Причём количество кадровых военных украинской стороны быстро уменьшается, опытных бойцов почти не осталось.

По этим причинам военное начальство ВСУ, понимая всю безнадёжность положения, не собирается проводить контрнаступление на Херсон.

"У меня такое ощущение, что генералитет ВСУ, понимая безнадежность попытки контрнаступления на Херсон, фактически уклоняется от указаний Зеленского. Так что украинская армия ни на какое контрнаступление не готова", — сказал Суздальцев в беседе с "Украиной.ру".

Ранее Суздальцев объяснил, что Киев пытается оправдать своё поражение в Авдеевке тем, что была якобы проведена передислокация украинских войск на Херсонское направление. В будущем ВСУ на Донбассе могут надеяться только на Славянск и Краматорск, потому что за Днепром простирается сплошное открытое пространство.