Политолог Кошкин о приостановке выдачи виз россиянам Латвией: Ничего нового"

Политолог Андрей Кошкин оценил решение латвийских властей приостановить выдачу виз гражданам РФ.

Эксперт полагает, что таким образом Прибалтика старается обратить внимание США на себя и на восточные подразделения НАТО.

Кошкин признал, что таким решением Латвия только усугубляет и без того сложную ситуацию в экономике, и как они из неё будут выбираться, — непонятно.

"Ситуация экономическая сложнейшая… Теперь им надо найти некий механизм, который позволил бы им в этой ситуации, в которую они сами себя ввергли, выжить. Ставка делается на русофобию, ничего нового… Они надеются, что в тяжёлую минуту их будет выручать Вашингтон. Поэтому они и ведут такую агрессивную политику, так как больше им предложить Европе нечего", — пояснил Кошкин в разговоре с RT.

Ранее латвийские власти сообщили о прекращении приёма заявлений на получение виз от россиян на неопределённый срок.