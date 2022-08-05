Финский журналист: власти Финляндии развернули русофобскую кампанию

Финские власти развернули пропагандистскую русофобскую кампанию, настраивая граждан против России. Об этом заявил финский журналист Кости Хейсканен.

В качестве примера он привел социологический опрос, о котором сообщила государственная телерадиокомпания Yle. Из этого опроса следовало, что 58 процентов граждан Финляндии якобы выступают против выдачи шенгенских виз российским гражданам.

"Непонятно, где этот опрос был сделан, кто в нем участвовал, кто эти "больше тысячи человек", из каких регионов Финляндии", — цитирует Хейсканена Пятый канал.

Между тем, отметил журналист, эти вопросы очень важны. Регионы Восточной Финляндии и южной Карелии нуждаются в российских туристах, поскольку экономика этих регионов страны ориентирована именно на них.

По словам Кости Хейсканена, подобные опросы являются фейками. Причём вбрасываются они также, как и опросы о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс.

"Они будут, наверное, продолжаться и разжигать русофобские костры, которые ни к чему хорошему, кроме как к упадку экономики Финляндии, не приведут", — считает Хейсканен.

Стоит заметить, ранее были сообщения о том, что ведущие финские парламентские партии считают необходимым ограничить, а то и вовсе прекратить выдачу туристических виз гражданам России.

Представитель Коалиционной партии, член парламентского комитета по иностранным делам Элина Валтонен назвала "абсурдом" возможность для российских граждан ездить на Запад "как ни в чём не бывало".

Кроме того, финские власти намерены поднять вопрос о прекращении выдачи виз на уровне Евросоюза.