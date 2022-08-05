Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Политолог Рогулёв: Запад устал от Украины и сомневается в судьбе Зеленского
СК изучит высказывания украинской телеведущей Соколовой “убивать русских”
Медиаэксперт Клименко заявил об опасности VPN-сервисов
Продюсер Рудченко: у Лободы сейчас творческий кризис
Эксперты: Зеленский начал осознавать, что никакой победы ВСУ не будет
Армия Израиля объявила о начале операции "Рассвет" в секторе Газа
Власти украинского Николаева будут отлавливать "российских коллаборантов"
Алехин о проблеме ВСУ в Донбассе: новое натовское или знакомое советское оружие
Марков о конфликте Зеленского и мэров Украины: они боятся повторения Мариуполя

Финский журналист: власти Финляндии развернули русофобскую кампанию

Мир

Финские власти развернули пропагандистскую русофобскую кампанию, настраивая граждан против России. Об этом заявил финский журналист Кости Хейсканен.

Финский журналист: власти Финляндии развернули русофобскую кампанию

В качестве примера он привел социологический опрос, о котором сообщила государственная телерадиокомпания Yle. Из этого опроса следовало, что 58 процентов граждан Финляндии якобы выступают против выдачи шенгенских виз российским гражданам.

"Непонятно, где этот опрос был сделан, кто в нем участвовал, кто эти "больше тысячи человек", из каких регионов Финляндии", — цитирует Хейсканена Пятый канал.

Между тем, отметил журналист, эти вопросы очень важны. Регионы Восточной Финляндии и южной Карелии нуждаются в российских туристах, поскольку экономика этих регионов страны ориентирована именно на них.

По словам Кости Хейсканена, подобные опросы являются фейками. Причём вбрасываются они также, как и опросы о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс.

"Они будут, наверное, продолжаться и разжигать русофобские костры, которые ни к чему хорошему, кроме как к упадку экономики Финляндии, не приведут", — считает Хейсканен.

Стоит заметить, ранее были сообщения о том, что ведущие финские парламентские партии считают необходимым ограничить, а то и вовсе прекратить выдачу туристических виз гражданам России.

Представитель Коалиционной партии, член парламентского комитета по иностранным делам Элина Валтонен назвала "абсурдом" возможность для российских граждан ездить на Запад "как ни в чём не бывало".

Кроме того, финские власти намерены поднять вопрос о прекращении выдачи виз на уровне Евросоюза.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Олег Артюков, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Мир. Новости мира
Коротченко: отправка в Донбасс 100 тысяч военных из КНДР зависит от согласия РФ

Северная Корея предложила РФ военную помощь.

Коротченко: отправка в Донбасс 100 тысяч военных из КНДР зависит от согласия РФ
Кедми: успешная атака "в лоб" на Пески стала неожиданностью для Генштаба ВСУ
Силовые структуры
Кедми: успешная атака "в лоб" на Пески стала неожиданностью для Генштаба ВСУ
Мир. Новости мира
Попавший в Сеть доклад главкома Залужного подтвердил большие проблемы у ВСУ
Силовые структуры
Sina: истребитель Су-35 ВКС РФ стал непобедимым из-за новых ракет Р-37М
Любовь Степушова Визит Орбана в США равнозначен визиту Пелоси на Тайвань Любовь Степушова Александр Артамонов Военный эксперт проанализировал поставки западного оружия на Украину Александр Артамонов Ярас Валюкенас Человеческое сообщество в депрессии. Как вновь закрыть врата ада? Ярас Валюкенас
Новости Украины
На Украине всеобщая паника: "Что с нами будет?"
Силовые структуры
Боевики 56-й отдельной бригады ВСУ в трусах записали видеообращение к Зеленскому
Крамер заявила, что решающая битва между США и Россией развернётся в Польше
Мир. Новости мира
Крамер заявила, что решающая битва между США и Россией развернётся в Польше
Последние материалы
Финский журналист: власти Финляндии развернули русофобскую кампанию
Эксперты: Зеленский начал осознавать, что никакой победы ВСУ не будет
Армия Израиля объявила о начале операции "Рассвет" в секторе Газа
Власти украинского Николаева будут отлавливать "российских коллаборантов"
Алехин о проблеме ВСУ в Донбассе: новое натовское или знакомое советское оружие
Марков о конфликте Зеленского и мэров Украины: они боятся повторения Мариуполя
Власти Латвии приостановили выдачу виз россиянам
Главу временной администрации Херсонской области Сальдо могли отравить
Врач-сомнолог рассказал, чем опасен недосып и как избежать его последствий
Врач Соломатина предостерегла от употребления пива в жару: "Сгущается кровь"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников