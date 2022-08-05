Власти украинского Николаева будут отлавливать "российских коллаборантов"

Власти города Николаев, который контролирует киевский режим, планируют ввести комендантский час на трое суток, чтобы отлавливать "российских коллаборантов".

Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким сообщил в соцсетях, что с 5 по 8 августа город будет закрыт и призвал всех горожан не выходить из дома.

"Мы работаем и по коллаборантам в том числе… Сотрудничайте, давайте полезную информацию, ведите себя вежливо", — цитирует Кима издание EADaily.

Ранее украинская пресса сообщала, что Николаев будет закрыт на несколько дней, чтобы Вооружённые силы Украины очистили город от "российских коллаборантов". По словам Кима, за это время военные пресекут попытки слежки за местами расположения украинских войск и "обработают нехороших людей".