Марков о конфликте Зеленского и мэров Украины: они боятся повторения Мариуполя

Политолог Сергей Марков прокомментировал напряжённые отношения, сложившиеся между украинским лидером Владимиром Зеленским и мэрами городов Незалежной.

Эксперт отметил, что одной из причин конфликта стало создание военных администраций в городах Украины.

"Они перетягивают на себя принятие различных решений и финансирование. Подобное не устраивает многих", — пояснил Марков в разговоре с "Вечерней Москвой".

Марков уверен, что причина недовольства мэров Зеленским кроется в страхе повторения мариупольского сценария, с большим количеством жертв среди мирного населения и разрушений городской инфраструктуры.

"Дело в том, что население крупных городов очень встревожено. Эту тревогу выражают мэры городов. Главы городов встревожены тем, что в таких крупных населенных пунктах Украины, как Харьков, Одесса, Запорожье и Николаев, будет применена та же тактика, что и в Мариуполе. То есть жители городов будут использованы украинскими военными в качестве живого щита, города будут разрушены, огромное количество людей погибнет. Главная суть конфликта именно в этом", — пояснил Марков в беседе с "Вечерней Москвой".